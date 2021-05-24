KAYSERİ - Babasına ait otomobille polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
- Kaçan sürücünün kullandığı otomobil - Polisin araç çevresinde inceleme yapması Kayseri 'de babasına ait otomobille polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve babasına ait otomobille polisten kaçmaya çalışan sürücü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde seyreden 06 HC 1418 plakalı otomobilin sürücüsü Y.E.Y, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ekiplerince takip edilen otomobil, yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca sonucu Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 2. Sokak'ta durduruldu.Gözaltına alınan sürücünün kullandığı otomobilin babasına ait olduğu tespit edildi.Sürücüye, trafiği tehlikeye sokmak, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve kırmızı ışık ihlali suçlarından cezai işlem uygulandı.
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