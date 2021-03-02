KAYSERİ - Aranan 12 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı

- Emniyetten genel görüntü - Şüphelilerin araca bindirilmesi Kayseri 'de aranan 12 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 16 zanlının yakalanmasına yönelik 84 personelden oluşan 33 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kent merkezindeki 20 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.Adreslerinde bulunamayan 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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