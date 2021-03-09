KAYSERİ - Antalya'da ölü bulunan genç kadının cenazesi toprağa verildi
- Cenaze töreni - Cenaze namazının kılınması - Anne Güler'in ağlamasıAntalya'da ölü bulunan genç kadının cenazesi Kayseri 'de toprağa verildiKAYSERİ (AA) - Antalya'da kayıp olarak aranırken ölü bulanan kadın, memleketi Kayseri 'de toprağa verildi. Bir çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın cenazesi, Antalya'dan memleketi Kayseri 'ye getirildi. Polat'ın cenazesi, Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından burada defnedildi.Törende gözyaşı döken anne Güler ve baba Atila Polat, güçlükle ayakta durabildi.Antalya'da, arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mervenur Polat'ın cesedi, dün Muratpaşa ilçesindeki evin çatısında bulunmuş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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