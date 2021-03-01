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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KAYSERİ - Alkol alıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı

KAYSERİ - Alkol alıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı

- Ambulans ve itfaiye ekibinden görüntü - Yanan evden görüntüler - İtfaiye ekibinin yangın söndürme çalışması - Yangının kontrol altına alınmasıAlkol alıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de alkol alan kişinin ateşe verdiği evi itfaiye ekiplerince söndürüldü.İddiaya göre, merkez Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Hasan Dağı Caddesi'ndeki müstakil evinde alkol kullanan A.G. (65), bir süre sonra evi ateşe verdi.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Evde büyük çapta hasar meydana geldi.A.G, polislerce gözaltına alındı.

Polis Müstakil Ev Trol 

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