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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
KAYSERİ - Akaryakıt istasyonunun atık yağ deposunda yangın çıktı

KAYSERİ - Akaryakıt istasyonunun atık yağ deposunda yangın çıktı

- Yangının çıktığı akaryakıt istasyonu - Yanan depo - İtfaiye ekibinin çalışması - Çevrede alınan güvenlik önlemleri Kayseri 'de akaryakıt istasyonunun atık yağ deposunda yangın çıktıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de bir akaryakıt istasyonunun atık yağ deposunda çıkan paniğe neden oldu.Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunun atık yağ deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Polis ekipleri, akaryakıt istasyonunun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.Kısa süreli paniğe yol açan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle istasyonun diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Polis Karya Güvenlik Önlemi Akaryakıt İstasyonu 

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