Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KAYSERİ - 3 yaşındaki oğluna sigara ve hap içirdiği iddia edilen kadın gözaltına alındı

KAYSERİ - 3 yaşındaki oğluna sigara ve hap içirdiği iddia edilen kadın gözaltına alındı

- Çocuğa sigara ve hap içirilmesi Kayseri 'de 3 yaşındaki oğluna sigara ve hap içirdiği iddia edilen kadın gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de 3 yaşındaki çocuğuna sigara ve hap içirdiği iddia edilen kadın gözaltına alındı.İngiltere'de yaşayan T.Ö. polisi arayarak, imam nikahlı eşi Ö.Ö'nün oğullarına sigara ve ilaç içirdiği ihbarında bulundu. Kayseri 'nin Talas ilçesinde yaşadığı tespit edilen kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.Ö.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi. Çocuk ise devlet korumasına alındı.

İngiltere Polis Sigara Polis Ekipleri Devlet Koruması 

İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement