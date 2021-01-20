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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kayseri -14'ü gördü göl kısmen buz tuttu

Kayseri -14'ü gördü göl kısmen buz tuttu

- Buz tutan gölden dron görüntüleri

Bild Hava Sıcaklıkları Uttu Yağan Kar Yağışı 

-- Üşüyen vatandaşlardan görüntü
-- Detaylar

( KAYSERİ - DRONE) KAYSERİ

- Kayseri'de günlerdir yağan kar yağışının ardından etkisini gösteren aşırı soğuklar nedeniyle Şeker Gölü dondu. Termometreler ise sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi. Birkaç gündür kentte aralıklarla yağan kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah işe gitmek için araçlarını çalıştıran vatandaşlar, hareket etmek için camdaki buzun çözülmesini bekledi. Kent merkezinde eksi 14 dereceyi bulan hava sıcaklıkları nedeniyle bazı göl ve göletler de buz tuttu. Şeker Fabrikası içerisinde bulunan Şeker Gölü de dondu. Buz tutan göl yüzeyindeki kaz ve kuşlar eşsiz görüntüler oluşturdu. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre dün kentte hissedilen en düşük sıcaklık eksi 25 dereceyle Pınarbaşı'nın Pazarsu Mahallesi oldu. Ayrıca Sarız ilçesi eksi 23, Tomarza Arslantaş Köyü eksi 21, Özvatan ilçesinde eksi 20 dereceye kadar hava sıcaklıklarının düştüğü bildirildi.
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