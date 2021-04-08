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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayra'dan şehit babasına asker selamı

Kayra'dan şehit babasına asker selamı

Şehidin gelişi

Şehit Kabristan Şehit Pilot Şehit Babası Uçak Kazası 

-Şehidin naaşının uçaktan indirilmesi
-Şehidin naaşının karşılanması
-Şehidin çocuğunun asker selamı vermesi
-Şehidin fotoğrafı
-Detaylar

( TRABZON -TOPLU) - Şehit Türk Yıldızları pilotu Gençcelep’in naaşı memleketi Trabzon’a geldi TRABZON

- Konya’da dün Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in naaşı Trabzon’a geldi. Cenaze ile birlikte aynı uçakta şehit pilotun eşi Nurcan ve iki çocuğu Kayra ve Kaan'da geldi. Dün meydana gelen uçak kazasında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından rutin eğitim uçuşu için havalanan Türk Yıldızlarından Akrobasi Timinden NF-5 tipi uçak merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde boş araziye düştü. Uçak kazasında Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Küçük Kayra babasını asker selamı ile uğurladı Trabzon Havalimanı'ndaki karşılama törenine, şehit pilotunu ailesi, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, askeri ve mülki erkan katıldı.
Şehit pilot Gençecelep'in naaşı tören alanından gecerken büyük oğlu Kayra babasına asker selamı ile uğurlaması töreni katılanları duygulandırdı. Şehidin cenazesi karşılama töreninin ardından, Trabzon’un Ortahisar ilçesi Bulak Mahallesinde bulunan camide kılınacak olan Öğle namazının ardından aynı yerde bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.
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