Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kaynakçıda çıkan yangın ve patlamada can pazarı: 2 ağır yaralı

Kaynakçıda çıkan yangın ve patlamada can pazarı: 2 ağır yaralı

Olay yeri

Oksijen Tüpü Oksijen İmalathane Ağır Yaralı Elektrik Kontağı 

-yaralılar
-ekipler
-itfaiye ekipleri
-konuşmalar
-ambulanslar
-yaralıların aktarılması
-detaylar

( BURSA ) - Kaynakçıda kalan şahıslardan birisi alevlerin arasından dışarıya çıkmak isterken ağır yaralandı, arkadaşı ise tuvalete saklanarak alevlerden kurtuldu ancak dumandan zehirlenerek hastanelik oldu BURSA

- Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir kaynak imalathanesinde yaşanan yangın ve patlamada iki kişi ağır yaralandı. Alev kapanından kendisini dışarı atmaya çalışan bir kişinin yanarak ağır yaralandığı, alev kapanından kurtulmak için tuvalete saklanan arkadaşının ise dumandan zehirlendiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Yokuş Caddesi Üftade Türbesi altındaki bir demir doğrama ve kaynak atölyesinde 12.45 sıralarında yangın ve patlama meydana geldi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekrem Ö. isimli şahsa ait işyerinde kalan Nefi Ö.(61) alev kapanından dışarı çıkmaya çalışırken vücudunda ağır yanıklar oluştu. Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürüp içeride kimse olup olmadığına baktılar. Bu esnada Nefi Ö.'nün arkadaşı Rıdvan G.(61) de yangın sebebiyle tuvalete saklanmıştı. Dumandan etkilenen Rıdvan G. hemen ekiplerce dışarıya çıkarıldı. İtfaiye yangını söndürürken, 112 ekipleri yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Yangının elektrik kontağından çıktığı ve sonrasında iş yerindeki yanıcı ve parlayıcı bir materyalin patlamaya sebep olduğu üzerinde duruluyor. İtfaiye ekipleri, karpit kazanı, oksijen tüpü ve sobada da inceleme yaptılar. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement