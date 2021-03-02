Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kaynak yaparken ormanı yaktılar

Kaynak yaparken ormanı yaktılar

YANGINDAN GENEL, DETAY

Salar Köpek Ormanlı Yangın Yeri Hayvan 

-DRON HAVADAN YANGIN SONRASI

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Bodrum'da sebze meyve halinde kaynak yapılırken çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hayvan Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nin hemen yanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Torba Mahallesinde Kaynar Mevkisinde bulunan sebze, meyve halindeki çöp konteynırına kaynak yaparken çıkan kıvılcım ormanı yaktı. Ormanlık alana atılan plastik ve tahta kasaları tutuşmasıyla birlikte yangın, bir anda büyüdü. Ormanlık alandaki çam ağaçlarını saran alevlere Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde çalışanlar tarafından yangın söndürülmeye çalışıldı. Yangının köpek ve kedilerin bulunduğu geçici bakım evine sıçramaması için uzun süre çapa sarf eden çalışanlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Bölgede korku ve paniğe neden olan yangında ormanlık alandaki çam ağaçları zarar gördü. Yangının, yüzlerce hayvanın bulunduğu bakımevine sıçramadan söndürüldü. (EA-İK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Bursa'da korkutan büyük yangın!Bursa'da korkutan büyük yangın!
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı