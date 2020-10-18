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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Kaynak yapan usta ölümden döndü

Kaynak yapan usta ölümden döndü

yaralının hastaneye getirilmesi

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Hastane Sekte Tahkikat Gesi 


- Bursa'da bir inşatta kaynak yapan usta 3 metre yüksekten düşerek yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Dış cephede kaynak yapan kaynak ustası Erol U. (31) bir anda dengesini kaybetmesi sonucu 3 metre yükseklikten aşağı düştü. Acılar içerisinde kalan talihsiz adamın yardımına inşaatta çalışan diğer işçiler yetişti. İhbar üzerin olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen ekipler yaralanan Erol U'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İnegöl Devlet Hastanesine getirerek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan kaynak ustasının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile alakalı tahkikat devam ediyor.
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