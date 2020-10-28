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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kaymakamlık binası karşısında şüpheli çanta alarmı

Kaymakamlık binası karşısında şüpheli çanta alarmı

-Çantadan görüntü

Otobüs Durağı Şüpheli Paket Güvenlik Önlemi Bomba İmha Uzmanları Şüpheli Çanta 

--Ekiplerden görüntü
--Vatandaşlardan görüntü
--Çantanın fünye ile patlatılması
--Detay

( KOCAELİ ) -- Fünye ile patlatılan şüpheli çantanın işi boş çıktı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde İzmit Kaymakamlığı karşısında bulunan çöp kutusunun yanına koyulan şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Ekipler tarafından kontrol edilen çatanın içi boş çıktı. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde bulunan İzmit Kaymakamlığı binasının sokağında bulunan otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otobüs durağının yanında bulunan çöp kutusunun yanında şüpheli bir deri çanta gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, emniyet şeridi ile sokağa vatandaşların giriş çıkışını engelledi. Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı Polis ekipleri tarafından alınan güvenlik önleminin ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından çanta fünye ile patlatıldı. Daha sonra kontrol edilen çantanın boş olduğu belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (MK-GY-
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