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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kaymakam Yazar denetimde

Kaymakam Yazar denetimde

- Kaymakam Yazar sokakta denetimde

Polis Aracı Polis Koronavirüs Doğum Günü 

-- Kaymakam Yazar vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe konularında uyarıyor
-- Vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyaran polis aracı
-- İskelede balık tutan vatandaşlar ve Kaymakam Yazar'ın uyarısı
-- Sahil Bandı'nda mesafeye dikkat etmeden oturan vatandaşlara uyarı yapılması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde koronavirüs vakalarının yükselmesi sonrası oluşturulan denetim ekipleri kentteki işyerleri, sahil bandı, meydanlar, cadde ve sokaklarda sıkı denetimlere başladı.
Kaymakam Günhan Yazar'da denetimlere katılarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bandırma'da son zamanlarda koronavirüs vakalarının yükselmesi ve Balıkesir ilinin çok yüksek riskli iller arasında yer alması denetimlerin gözle görülür şekilde artmasına neden oldu. Bu doğrultuda oluşturulan Dinamik Denetim Sistemi uygulamasının ilkini İlçe Kaymakamı Günhan Yazar gerçekleştirdi. Denetlemelere Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve İlçe Sağlık Müdürü Başak Şen Ilgaz’da katıldı.
Sokaklarda ve işyerlerinde maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyaran İlçe kaymakamı Günhan Yazar, sosyal mesafe kuralına uymayan bir işyerine cezai işlem uygulattı. İlçe Kaymakamı Yazar, Balıkhaneyi, Belediyeiskelesinde balık tutanları, sahil boyunda gezen vatandaşları uyararak pandemi kurallarının önemini bir kez daha anlattı. Denetimler sonunda açıklamalarda bulunan İlçe kaymakamı Günhan Yazar “Bandırma’daki artan vakaların önüne geçmek için her vatandaşın üzerine sorumluluklar düşüyor. Sokaklarda maskeyi doğru takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek çok önemli. Ayrıca ev gezmelerini tamamen terk etmemiz gerekiyor. Son yapılan araştırmalarda ev gezmelerinin, doğum günü kutlamalarının vaka artışında büyük unsur teşkil ettiği ortaya çıktı. Bir kez daha vatandaşlarımızı pandemi kurallarına uymaları yönünde uyarmak istiyorum“ dedi.
(İA-BD)
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