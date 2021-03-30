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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kaymakam ve başkan yaya geçidini kırmızıya boyadı

Kaymakam ve başkan yaya geçidini kırmızıya boyadı

kaymakam Abdullah Uçgun sürücülere broşür dağıtımı

Polis Ermeni Farkındalık Yaya Geçidi 

-Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu boyama
-Kaymakam kırmızı çizgi boyama
-Kaymakam Uçgun açıklama
-Vatandaşlara broşür dağıtımı detay

( MANİSA )- Alaşehir'de 'Trafikte kırmızı çizgimiz' uygulaması yapıldı MANİSA

- İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Trafikte kırmızı çizgimiz' uygulaması, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında Kaymakam Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan yaya geçitlerine boya ile kırmızı çizgi çizdi. Trafikte yayalara öncelik verilmesi amacıyla önceki yıllarda 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın', 'Trafikte yaya önceliği' gibi etkinliklerle gündemde tutularak, farkındalık oluşturulmak istenen etkinliklere bu kez 'Trafikte kırmızı çizgimiz' uygulamasıyla farkındalık oluşturuldu. Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan uygulamada, Kaymakam Abdullah Uçgun, sürücüleri bilgilendirerek, 'Trafikte kırmızı çizgimiz' uygulamalarını anlattı. Uygulamada yayalara öncelik verilmesi amacıyla çizilen kırmızı çizgilere uyulması istendi. Uygulama kapsamında trafik ışıklarının olmadığı yaya geçitlerinde, okul önlerinde çizilen kırmızı çizgilerle sürücülerin yavaşlamaları, geçiş hakkında yayalara öncelik verilmesi amaçlanıyor. Trafik polislerinin öncülük yaptığı uygulamada karayoluna çizilen kırmızı çizgilerde, sürücülerin yayalara öncelik vermesi uygulamalı olarak yapıldı. Uygulamaya katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun sürücülere 'Trafikte kırmızı çizgimiz' uygulamasını anlattı ve sürücülerin uygulamaya uymalarını isteyerek, "Trafikte her zaman öncelik yayalarındır, sizlerde de yayalara öncelik vermeniz gerekiyor." dedi.
Kaymakam Uçgun yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce uygulamaya konulan 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın', 'Yaya öncelikli trafik yılı', 'Trafikte yaya önceliği', 'Hepimiz yaya geçitlerindeyiz', 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' uygulamaları ile farkındalık oluşturularak trafikte yaya önceliği uygulamaya konulmuştu. Bizler devletin tüm kurumları olarak farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak, bugün de yaya güvenliğini sağlamak üzere 'Trafikte kırmızı çizgimiz' adlı uygulama yapıyoruz. Amacımız bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturarak, yayaların can güvenliklerini sağlamak, sürücülerin bu kurallara uymalarını sağlamak." dedi.

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