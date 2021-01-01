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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kaymakam Soley’den yeni yıl jesti

Kaymakam Soley’den yeni yıl jesti

pasta kesiminden ve kaymakam soley'in konuşmasından detay

Kutlay Şehit Kaymakamlık Uttu Yeni Yıl 

-makamda belge ve hediyelerin verilmesinden detay

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Karacasu İlçe Kaymakamı Ahmet Soley, 2021’e saatler kala birlikte görev yaptığı herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederek hediye yağmuruna tuttu. Misafirlerini kaymakamlık makamında ağırlayan Kaymakam Soley, “Covid-19 pandemi süreci nedeniyle yaşadığımız sıkıntıların 2020 ile birlikte geride kalıp, 2021 yılının kısa sürede ülkemiz ve bizleri yeniden normal yaşama taşıyıp sağlık, mutluluk ve başarılı bir yıl olması dilekleriyle 2021 yılı kutlu olsun Karacasu” dedi.
Belediye Başkanı Zeki İnal başta olmak üzere kurum amirleri, müdürleri, STK, şehit ve gazi aileleri ile birlikte çocukları da unutmayan Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, kaymakamlık makamında kabul ettiği konuklarına çeşitli hediyelerin yanı sıra plaket ve başarı belgeleri vererek Karacasu için özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Tüm konuklarını yeni yılını da kutlayan Kaymakam Soley, “Covid-19 pandemi süreci nedeniyle yaşadığımız sıkıntıların 2020 ile birlikte geride kalıp, 2021 yılının kısa sürede ülkemiz ve bizleri yeniden normal yaşama taşıyıp sağlık, mutluluk ve başarılı bir yıl olması dilekleriyle 2021 yılı kutlu olsun Karacasu” dedi.
Karacasu kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan yaş pasta ve birçok hediye de vakıf görevlileri tarafından şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere birçok yere teslim edildi.
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