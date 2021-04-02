Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kaymakam, öğrencilerle ders işledi

Kaymakam, öğrencilerle ders işledi

öğrencilerin ders işleme detayı

( SİVAS ) SİVAS

Öğretmenler Yerel Yönetimler Sınıf Öğretmeni Yerel Yönetim Merkezi Yönetim 


- Sivas’ın Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, öğrencilerle ders işledi. İlçe merkezinde bulunan Gazi İlkokulu öğretmenlerinden Seval Polat’ın isteği üzerine Hayat Bilgisi dersine giren Kaymakam Mehmet Sayın, üçüncü sınıf öğrencilerine ünite konusu Türkiye’de yönetim sistemi hakkında bilgi verdi. 3/A sınıfında öğrencilere ders konusunu anlatan Sayın, merkezi yönetim sistemi, taşra yönetim sistemi, yerel yönetimler ve görevleri ile ilgili öğrencilere açıklamalar yaptı, öğrencilerin sorularını cevapladı. Konu hakkında açıklama yapan sınıf öğretmeni Seval Polat, “Hayat Bilgisi dersimizde ülkemizin yönetim sistemi birimlerini işledik. Öğrencilerimizin konuyu daha iyi anlayabilmesi için Sayın Kaymakamımızı derse davet ettik. Çocuklarımız için verimli bir ders oldu, desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımıza teşekkür ederiz“ dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti 5. Yerel Yönetimler SempozyumuAK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement