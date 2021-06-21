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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kaymakam Demirer, yapımı devam eden kamu yatırımlarını denetledi

Kaymakam Demirer, yapımı devam eden kamu yatırımlarını denetledi

Milli Park çalışmaları

Hipodrom İnşaat Alanı 

-İlçe Milli Eğitim lojman detayı
-Kaymakam inşaat denetleme detayları
-Hastane inşaat alanı detayı
-KYK Yurdu inceleme detayları
-İlçe emniyet binası proje inceleme detayı

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçede yapımı devam eden kamu yatırımlarını denetledi. Kaymakam Demirer, beraberindeki Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve ilçede yapımı devam eden kamu yatırımlarından sorumlu Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Şahin ile ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nın içinde bulunan hipodrom, kıl çadır ve sergi alanlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Kaymakamı Demirer ve beraberindeki heyet, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ile İlçe Jandarma Komutanlığı vardiya yatakhanesinde incelemelerde bulundu. 100 yataklı Malazgirt Devlet Hastanesinin inşaatını da ziyaret ederek, Malazgirt Devlet Hastanesi Müdürü Hüseyin Haydaroğulları ve Başhekim Gediz Can Çetinkaya ile yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Demirer, son olarak Kredi Yurtlar Kurumunun öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
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