Kaymak altı sütünden doğal süzme yoğurt yapılıyor

-Manda yoğurdundan detay

-Üretici Mehmet Bedri Eşmen röp.



( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL)- Kaymak ve yoğurt üreticisi Mehmet Bedri Eşmen:- “Doğal yoğurt ekşimsi olur” AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın dillere destan kaymağının yapıldığı manda sütünden elde edilen yoğurt lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor. Manda yoğurdu en az manda kaymağı kadar ilgi görüyor.Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Küçükçobanlı köyünde bulunan 2 bin mandadan sağılan sütler meşhur Afyon kaymağına dönüşürken, kaymağı alınan manda sütünün arta kalan kısımlarından ise lezzetinin yanı sıra bir o kadarda şifa kaynağı olan manda yoğurdu elde ediliyor.Kaymak altı sütünden doğal süzme yoğurt yapılıyorManda ve inek sütünden yapılan kaymaktan arta kalan sütlerle süzme yoğurt yaptıklarını belirten kaymak ve yoğurt üreticisi Mehmet Bedri Eşmen, “Kaymak altı olan sütleri yine kendimiz değerlendiriyoruz ve süzme yoğurt yapıyoruz. Aldığımız kaymağın altındaki sütü tankta ısıtıyoruz, çalma ısısı dediğimiz kıvama gelince yine tankın içinde mayalıyoruz. Mayalanan sütler plastik kovalara konularak yoğurt tutma bölümüne alıyoruz. Orada yaklaşık 3-4 saatte yoğurt tutuyor. Yoğurt tuttuktan sonra bu defa soğuk hava deposuna alıyoruz. O kısımda da yaklaşık 5-6 saat duruyor sonrasında süzme bölümüne döküyoruz ve yoğurdu elde ediyoruz” diye konuştu.

“Doğal yoğurt ekşimsi olur”Doğal yoğurdun ekşimsi bir tadının olduğunu ifade eden Eşmen, “Lezzeti diğer yoğurtlara göre güzel, tam yağlı yoğurda yakın bir yağ oranı var. Yoğurt zaten biraz ekşimsi olur, doğal olduğundan dolayı da lezzeti de iyidir. Manda ve inek sütü karışık olduğu için lezzeti biraz farklı oluyor. Biz büyük işletmelere veriyoruz, kilogram fiyatını ise 10-12 TL civarında satıyoruz” dedi.





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