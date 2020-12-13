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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kayma riski bulunan binaya tahliye

Kayma riski bulunan binaya tahliye

Kapanan yoldan görüntü

Elektrik Direği İstinat Duvarı Dolar Şiddetli Yağış Temel Kazısı 

-Apartmandan görüntü
-Su dolan arsadan görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir Karabağlar'da yağış nedeniyle kayma riski bulunan 3 katlı bina tahliye edildi. Olay, İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi 4624 Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaatın temel kazısı, şiddetli yağış nedeniyle su dolarken, inşaatın önündeki yolda çökme meydana geldi. Bölgede inceleme yapan belediyesi ekipleri, inşaatın yanındaki 3 katlı binada kayma riski bulunduğunu tespit etti. Bina, boşaltılarak mühürlendi ve sokak girişine bariyerler konuldu. Vidanjörlerle temeldeki suyun tahliyesinin ardından bina ve yolla ilgili çalışma yürütülecek. Aynı sokakta yıkılma tehlikesi bulunan elektrik direği de başka bir noktaya taşındı. Ayrıca sağanak nedeniyle Limontepe 9700 Sokak'ta da bir istinat duvarında çökme yaşandı.
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