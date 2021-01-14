Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayısı kolilerinden Bizans dönemine ait eserler çıktı

Kayısı kolilerinden Bizans dönemine ait eserler çıktı

Yapılan arama

Tahkikat Yolcu Otobüsü Kontrol Noktası Trol 

-Ele geçirilen tarihi eserler

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde kayısı kolisi içerisine saklanan Bizans dönemine ait 205 sikke, 31 obje, 11 yüzük olmak üzere 247 parça tarihi eser ele geçirdi. Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen ihbar üzerine Çamlıçatak yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagajındaki koliye metal dedektör sinyal verdi. Ardahan’dan teslim alınmak üzere gönderilen kayısı kutularının içerisine gizlenmiş vaziyette 205 adet sikke, 31 adet obje ve 11 adet yüzük olmak üzere 247 adet tarihi eser niteliğindeki malzemeye el konuldu. Kars Müze Müdürlüğü’ne teslim edilen tarihi eserlerin Bizans dönemine ait olduğu tespit edilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (OY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı