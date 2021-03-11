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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayısı başkenti Malatya’da kayısı çiçekleri açtı

Kayısı başkenti Malatya’da kayısı çiçekleri açtı

Kayısı bahçelerinden detaylar

Kuru Kayısı Meteoroloji Başkent Fi Yapı 

-Fevzi Çiçek röp
-bahçeden detaylar

( MALATYA -ÖZEL)- Kentte çiçekler geçen yıla göre bir hafta erken açtı MALATYA

- Dünya kayısı, kuru kayısı ihracatında lider olan Malatya’da, havaların da ısınmasıyla kayısı ağaçları çiçeklerini açtı. Geçen yıla göre bir hafta erken açan çiçekler nedeniyle, uzmanlar çiftçilere ilaçlama konusunda da uyarıda bulundu. Malatya’da 50 binden fazla ailenin geçim kaynağı olan kayısı ağaçlarında çiçeklenmeler başladı.
Geçen yıla göre düşük rakımlı bölgelerde 6 gün erken açan çiçeklerin, yüksek rakımlı bölgelerdeyse açması 28 günü buluyor. Malatya Ziraat Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Fevzi Çiçek, bu dönemlerde kayısıda yoğun çiçeklenme döneminin başlayacağını belirterek, ilk çiçeklenmenin ise kentin 650 rakımlı bölgelerinde görülmeye başladığını söyledi.

Bu yıl 1 Mart’ta çiçeklenmenin başladığına dikkat çeken Çiçek, Malatya’nın coğrafi yapısı nedeniyle kentteki yüksek rakımlı alanlarda da çiçeklenmelerin yaklaşık 25 gün sonra başlayacağını belirtti.
Erken çiçeklenme döneminin risklerinden birinin de zirai don ve yağışlar olduğunu da ifade eden Çiçek, “İçinde bulunduğumuz coğrafyada bu dönem, geçmiş dönemlerde de olduğu gibi yoğun bir yağış aldığımız süre. Meteoroloji kayıtlarına göre de önümüzdeki günlerde yoğun bir yağış görünüyor” dedi.
Geçen yıl kentte kayısı da ciddi hasara neden olan manolya hastalığına karşı bu yıl çiftçilerin de öncelikli olarak tedbir alması gerektiğini ifade eden Başkan Çiçek, doğru zamanda doğru ilaçlamanın önemine değindi. Zirai mücadele de uygulamalara değinen Çiçek, “İlimiz için çok önemli olan kayısı üretiminde çalışma periyodu bu tarihten Ağustos ayına kadar yoğun olarak devam ediyor. Burada çiftçilerimizin de ilaçlamalara önem vermesini istiyoruz” diye konuştu.
Şu an için zirai don olarak çok ciddi bir riskin de bulunmadığının altını çizen Çiçek, “Ama yaklaşık 850 bin dekar, 650 rakımdan bin 750 rakıma seyreden bir coğrafyada kayısı yetiştiriliyor. Lokal alanlarda benzer riskler yaşanabilir ama ciddi bir anlamda hasar olacak gibi gözükmüyor. Ama ileriki meteorolojik değerlendirmeleri de yakından takip etmek gerekiyor” dedi.
Çiçeklenme ve tomurcuk dönemi ile kayısı ağaçlarında ilaçlamaların da ihmal edilmemesini gerektiğini vurgulayan Fevci Çiçek, çiftçilerin bu konuya dikkat etmesini istedi.
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