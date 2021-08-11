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Kayısı bahçesine hint keneviri eken şahıs yakalandı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kayısı bahçesine hint keneviri eken şahıs yakalandı

Kayısı bahçesine hint keneviri eken şahıs yakalandı

-ekiplerin arama çalışması detay

( MALATYA ) MALATYA

Asad Hint Keneviri Akalan Kayısı Bahçesi 


- Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesine ekili halde 2 bin 392 kök hint keneviri ve 678 gram kubar esrar ele geçirildi. Malatya İl Jandarma komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Akçadağ ilçesi Bayramuşağı Mahallesi’nde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Yapılan çalışmalar ve adli makamlardan alınan arama neticesinde bölgede arama çalışması yapıldı. Yapılan arama çalışmasında 2 bin 392 kök kenevir, 678 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (VK-SD-
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