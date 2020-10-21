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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kayıpken intihara kalkışan genç kız ikna edildi

Kayıpken intihara kalkışan genç kız ikna edildi

Olay yeri

İntihar Genç Kız Üst Geçit Polis Karakolu Polis Ekipleri 

-İntihara kalkışan kız
-Polis ekipleri
-Branda açılması

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Tatvan ilçesinde kayıp başvurusu yapılan genç bir kız, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı intihara kalkışırken ikna edildi. Alınan bilgilere göre olay, bugün öğle saatlerinde ilçenin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Kültür Merkezi mevkiinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Genç kızın intihara kalkıştığı yönünde yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri olası bir duruma karşı üst geçidin altına branda açarken, polis ekipleri ise trafiği durdurarak gerekli önlemleri aldıktan sonra uzun süre genç kızı ikna için uğraştı. Gözyaşları arasında sık sık kendini üst geçitten atmakla tehdit eden genç kız, polisin müdahalesi ile üst geçitten indirildi. Öte yandan; ifadesine başvurulmak üzere polis karakoluna götürülen genç kızın, ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 17 yaşındaki B.K. olduğu tespit edildi. Konunun anlaşılması üzerine Tatvan’da ikamet eden genç kızın ailesine bilgi verildi.
Konuyla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. (HO-MSA-Y)
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