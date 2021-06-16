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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kayıp yaşlı adamın bulunması mahallede sevinçle karşılandı

Kayıp yaşlı adamın bulunması mahallede sevinçle karşılandı

Adamın bulunulması

Jandarma Ormanlı Alabalık Mantar Toplama Yaşlı Adam 

-Karşılanması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'mantar toplamaya gidiyorum' diyerek evden çıkan yaşlı adam 2 saat sonra bulundu. Edinilen bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında ormanda mantar toplamak için evden ayrılan 80 yaşındaki Mehmet Karanfil'in akşam saatleri olmasına rağmen dönmemesi üzerine ailesi, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Mahalle merkezine gelen 50 kişilik ekip, çevrede ve ormanlık alanda arama çalışmalarına başladı.
2 saat süren çalışmalar başarıyla sonuçlandı. Kayıp adam Gedikpınar mahallesi ormanlık alanında ekiplerce sağ salim bulundu. Araçla ikametine getirilen adam, kalabalık akrabaları tarafından sevinçle karşılandı. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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