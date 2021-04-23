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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları 1 haftadır sürüyor

Kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları 1 haftadır sürüyor

- Arama çalışmalarından detay

A Haber Köpek Dedektör Köpek Yaşlı Adam Hayvan 

-- Kayıp Yaşlı adamın fotoğrafı

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Genç ilçesinde evden 1 hafta önce çıkan ancak bir daha alınmayan 91 yaşındaki Hasan Göçük’ü arama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Olay, Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde kırsalında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 17 Nisan Cumartesi günü öğleden sonra saat 16.00 sıralarında evden hayvanlarını kontrol etmek için çıkan Hasan Göçük’ten (91) bir daha haber alınamadı. Arama çalışmalarında 1 hafta geride kalırken, henüz bir sonuç alınamadığı bugün ise çalışmaların daha geniş kapsamlı olarak yürütülmeye başlandığı bildirildi.
Valilik koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları, SAR, Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği ile vatandaşların katıldığı aramaların bir süre daha devam edeceği aktarıldı. Arama çalışmalarında Drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı öğrenilirken, Göçük'ü görenlerin İl AFAD'a veya 155 ile 156 ihbar hatlarını aramaları istendi.
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