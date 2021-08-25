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Kayıp turist bulundu
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kayıp turist bulundu

Kayıp turist bulundu

Kayıp türist

A Haber Jandarma Turist 

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( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na eteklerinde yürüyüşe çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ukraynalı dağcı Vadim Zaskalko’ya akşam saatlerinde kendisine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Ukraynalı dağcı Vadim Zaskalko, dün akşam saatlerinde Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na eteklerinde yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında kaybolan Zaskalko, yönünü bulmaya çalışırken ayak bileğini incittikten sonra telefonla arkadaşlarını arayıp kaybolduğunu söyledi.

Bunun üzerine haber verilmesiyle jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye aramaya çıktı. Zaskalko’nun telefonun şarjının bitmesiyle irtibatları kesildikten sonra gece karanlığı da çökünce ekipler, son verdikleri arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde tekrar başladılar. Geceyi Süphan Dağı eteklerinde geçiren Zaskalko, akşam saatlerinde ilçenin Yukarı Süphan köyüne giderek telefonunu şarj ettikten sonra tekrar arkadaşlarını arayıp konum bilgilerini verdi. Bunun üzerine bölgeye giden AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerin, Zaskalko’yu köyden alarak ilçeye getirildi.

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