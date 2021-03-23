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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kayıp tır şoförünün cesedi bulundu

Kayıp tır şoförünün cesedi bulundu

- Cesedin bulunduğu alandan detaylar

Polis Tahkikat Tır Şoförü Polis Ekipleri 

-- Tır şoförünün fotoğrafları

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova’da 18 Mart gününden bu yana kayıp olan tır şoförünün cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesinde eski Etibank tesisleri içinde bir ağaca asılı ceset bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, şahsın 18 Mart tarihinden itibaren kayıp olan tır sürücüsü Ferhan Tetik (51) olduğunu tespit etti. İznik ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesinden Yalova'ya taşınan ve bir süredir Yalova'da ikamet eden tır şoförü Ferhan Tetik için ailesi polise kayıp müracaatında bulunmuştu. Aile ayrıca Ferhan Tetik’i bulmak için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Olay yerinde savcı tarafından yapılana incelemenin ardından Tetik’in na'şı otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin olayla alakalı tahkikatı sürüyor.
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