Kayıp tıp öğrencisi için arama çalışmaları başlatıldı

-ekiplerden detaylar

-Kayıp çoğun fotoğrafı



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün akşam kaybolan tıp fakültesi öğrencisi için arama çalışması başlatıldı. Ayvacık ilçesine bağlı Kocaköy'de en son dün akşam 17.00 sıralarında yazlığının sitesinde görülen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hacettepe Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Kaan Şimşek (23) için arama çalışması başlatıldı. Dün akşamdan beri Kaan Şimşek’ten haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, komanda timi, AFAD ve iz takip köpekleriyle bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekiplerin Kocaköy sahili ve bölgedeki geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.



loading...