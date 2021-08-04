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Kayıp şahsın barajda cesedi bulundu
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kayıp şahsın barajda cesedi bulundu

Kayıp şahsın barajda cesedi bulundu

Dalgıç polisin görüntüsü

Dalgıç Polis Polis Bild Sudan Polis Ekipleri 

-Dalgıç polisin tekne ile cesedin olduğu yere gitmesi
-Dalgıç polisin cesedi getirmesi
-Cesedin sudan çıkarılması
-Olay yerindeki polislerden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 36 yaşındaki adamın Seyhan Barajında cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, bir süredir haber alınamayan Sinan Gürevin (36), hakkında ailesi Cumhuriyet Polis Merkezine 3 Ağustos Salı günü kayıp ilanında bulundu. Bugün akşam saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Yaşar Kemal Yürüyüş Parkurunda spor yapan vatandaşlar Seyhan Barajının içerisinde bir ceset olduğu gördü. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdiler. Olay yerine asayiş ve dalgıç polisleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıç polisler, su içerisinde bulunan cesedi çıkarttı. Ceset üzerinde yapılan aramada hakkında kayıp ilanı olan Sinan Gürevin olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Gürevin’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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