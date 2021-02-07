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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kayıp şahsın 23 gün sonra cansız bedeni kar altında bulundu

Kayıp şahsın 23 gün sonra cansız bedeni kar altında bulundu

cenazenin kepçe ile dağdan getirilmesi

Polis Hastane Jandarma Cenaze Cenaze Aracı 

-jandarma ve cenaze aracı detay
-vatandaşlar detay
-fotoğraf

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da 23 gündür kayıp olan Mustafa Mahmutoğlu’nun cansız bedeni dağlık alanda karların altında bulundu. Alınan bilgiye göre, Karakoçan ilçesi Sarıcan Beldesinde yaşayan engelli Mustafa Mahmutoğlu (32), 15 Ocak'ta evden çıktı. Akşam olmasına rağmen Mahmutoğlu eve dönmeyince aile, hem kendi imkanları ile arama yaptı hem de durumu jandarma ve polise bildirdi. Bunun üzerine ekipler belde ve Karakoçan ilçesi başta olmak üzere Elazığ merkez ve diğer ilçelerinde aramaya yaptı, fakat bir sonuca ulaşamadı. Arama çalışmaları sürerken belde sakinleri de bugün kırsalda çalışma yaptı. 23 günün sonunda Mahamutoğlu’nun cansız bedeni evine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta eski Sarıcan bölgesi dağlık alanında kar altında bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı gitti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası Mahmutoğlu’nun cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şahsın ölüm nedeninin otopsi ile belirleneceği bildirildi.
(CK-
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