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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kayıp şahıs ölü bulundu

Kayıp şahıs ölü bulundu

Şaban Kaya’nın hayatını kaybettiği yer ve cenazesi

A Haber Jandarma Cenaze Trafik Kazası Hayvan 

-Olay yerinden detaylar
-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması
-Ölen şahsın fotoğrafı

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Seydişehir ilçesinde kayıp olarak aranan bir kişinin cansız bedeni bulundu. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Şaban Kaya‘nın (58) yakınları polise ve jandarmaya haber verdi. Ekipler Şaban Kaya’nın bulunması için ilçe genelinde arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalarda Kaya’nın bir hafta önce Y.İ'yi arayarak hayvan gübresi alacağını söylediğini tespit eden ekipler, Y.İ’nin Anabağlar Mahallesi 152520 Sokak üzerinde bulunan evini de kontrol etti. Yapılan kontrolde Şaban Kaya’nın motosikleti ile gübre almak için geldiği Y.İ’nin evinin bahçesinde cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Kaya’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, Şaban Kaya’nın 2018 yılında kardeşleriyle birlikte Karaman’dan cenazeden dönerken trafik kazası geçirdiği, bu kazada iki kardeşini kaybettiği, kendisinin ise ağır yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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