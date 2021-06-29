Kayıp şahıs dere yatağında ölü bulundu

-Cenazenin çıkarılması



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'nın Soma ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarıyla aranan bir kişi ilçedeki Bakırçay deresinde ölü olarak bulundu. Olay Manisa'nın Soma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Serbest (56) 2 gün önce eve dönmemesi üzerine ailesi durumu emniyete bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamera görüntülerinden yola çıkarak şahsın en son İstasyon yolu Bakırçay deresi yanındaki yola girdiğini tespit etti. Burada yapılan aramalarda Bakırçay kenarında Hasan Serbest'in aracı bulundu. Bunun üzerine AFAD, UMKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Bakırçay deresinde yoğunlaştırılan aramalarda Hasan Serbest'in cansız bedenine ulaşıldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Hasan Serbest'in cenazesi yapılan incelemeler sonrasında morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

