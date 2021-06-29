Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kayıp şahıs dere yatağında ölü bulundu

Kayıp şahıs dere yatağında ölü bulundu

Olay yerinden detaylar

Cenaze Bild Kamera Dere Yatağı 

-Cenazenin çıkarılması

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Soma ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarıyla aranan bir kişi ilçedeki Bakırçay deresinde ölü olarak bulundu. Olay Manisa'nın Soma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Serbest (56) 2 gün önce eve dönmemesi üzerine ailesi durumu emniyete bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamera görüntülerinden yola çıkarak şahsın en son İstasyon yolu Bakırçay deresi yanındaki yola girdiğini tespit etti. Burada yapılan aramalarda Bakırçay kenarında Hasan Serbest'in aracı bulundu. Bunun üzerine AFAD, UMKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Bakırçay deresinde yoğunlaştırılan aramalarda Hasan Serbest'in cansız bedenine ulaşıldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Hasan Serbest'in cenazesi yapılan incelemeler sonrasında morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement