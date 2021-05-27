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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayıp şahıs denizde helikopter ile aranıyor

Kayıp şahıs denizde helikopter ile aranıyor

Arama kurtarma çalışmaları

Yüzme Polis A Haber Polis Merkezi Helikopter 

-Helikopter detayı
-Sahil Güvenlik detayı
-İtfaiye dalgıçları detayı
-Sahil detayı

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde evinden yüzmek üzere çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan şahsı için arama çalışması başlatıldı. Altınkum sahili açıklarında havadan ve denizden arama çalışmalarına başlanıldı. Edinilen bilgiye göre, evinden denize girmek için çıkan Bayram Kirpi'den (84) yakınları bir daha haber alamadı. Kendi imkanları ile bölgede aramalar yapan yakınların daha sonra polis merkezine kayıp başvurusu yaptı. Polis tarafından yapılan aramalarda Bayram Kirpi’nin kullandığı 57 KH 576 motosiklet ve özel eşyaları Altınkum sahil bölgesinde bulundu. Bayram Kirpi’nin denizde kaybolmuş olabileceği ihtimaline karşı Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir devriye gemisi ve bir helikopter bölgeye sevk edildi. Altınkum sahili açıklarında deniz üzerinden ve helikopter ile havadan arama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı deniz arama ve kurtarma timleri de bölgeye sevk edildi. İtfaiyeye bağlı dalış timleri su altında da arama çalışması yapıyor. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. (EME-MŞ)
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