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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği anlaşıldı

Kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği anlaşıldı

Operasyon için hazırlanan ekiplerden görüntü

Televizyon İtiraf Televizyon Programı Cinayet Irak 

-Operasyona giden ekiplerden görüntü
-Operasyon bölgesinden görüntü
-Ceset araması yapılması
-Cesedin bulunması
-Cesedin götürülmesi
-Şahısların emniyetten çıkışı

( MERSİN ) MERSİN

- Diyarbakır'da şubat ayından bu yana kayıp olarak aranan 2 çocuk babası 36 yaşındaki şahsın, Mersin'de alacak-verecek meselesinden çıkan tartışma sonrası öldürülerek boş bir araziye gömüldüğü ortaya çıktı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da 14 Şubat tarihinden bu yana kayıp olarak arandığı bildirilen Cevat Demir'in, son olarak Mersin'e geldiği yönünde bilgi alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın bulunması için çalışma başlattı. Kayıp şahsın ailesinin bir televizyon programına katılmasının ardından, programa konuk olan kişilerle de irtibata geçerek ifadelerine başvuran ekipler, şüpheli görülen birçok adreste arama yaptı. Elde edilen tüm bulgular ile kayıp şahsın yakınlarından alınan kan örnekleri üzerinde DNA eşleştirmesi de yapılırken, Demir’in hayatta olduğuna dair herhangi bir iz ve emareye rastlanılmadı.Şahsın öldürüldüğünü değerlendiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 3 ilde düzenledikleri operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin verdikleri ifade doğrultusunda, tabanca ile öldürülerek merkez Toroslar ilçesindeki Çopurlu Çivi Çukur mevkiinde boş bir araziye gömülen Cevat Demir'in cesedine ulaşıldı. Ceset, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Diyarbakır'da toprağa verildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, suçlarını itiraf ettikleri belirtilen M.Ş., İ.B., E.E., M.Ş., R.G., T.D. ve Ş.K. adliyeye sevk edildi. Cinayetin, alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.
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