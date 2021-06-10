Kayıp olarak aranan çifti öldürüp tandıra gömmüşler

-Eşilen alandan görüntüler

-Ekiplerin kullandığı kazma ve küreklerden görüntüler

-evden görüntüler

-diğer detaylar

-çiftin fotoları



( KAYSERİ -TEKRAR)- Cinayet dedektifleri yaptıkları çalışmada kayıp çifti üzerine beton dökülmüş tandırda buldu KAYSERİ



- Kayseri'de kayıp olarak aranan karı kocanın cesetleri evlerinin bahçesindeki tandırda gömülü olarak bulundu. Polis ekipleri tarafından beton dökülen tandırdan çıkarılan çiftin cenazesi morga kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesinde bulunan evlerinde arama yaptı. Burada bahçede bulunan tandırın olduğu alanda arama yapan ekipler, alanı kazdı. Yapılan çalışma sonucunda Firdevs-Mehmet Turhan çiftçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.Ayrıca, çifte cinayetle ilgili olarak Mehmet Turhan’ın kardeşi, yengesi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

