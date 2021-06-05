Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kayıp olan yaşlı adam yaralı halde bulundu, ilk isteği su oldu

Kayıp olan yaşlı adam yaralı halde bulundu, ilk isteği su oldu

Ekiplerin yaşlı adamı bulduğu anlar

Jandarma Karya Bild Ormanlı Yaşlı Adam 

-Yaşlı adamın su içmesi

( SAKARYA )- Ormanlık alanda bulunan 88 yaşındaki adamın ilk isteği su oldu SAKARYA

- Sakarya’nın Taraklı ilçesinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 88 yaşındaki Hilmi Çakar, ekiplerce ormanlık alanda yaralı şekilde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Taraklı ilçesi Aksu Madenler Mahallesi’nde yaşayan 88 yaşındaki Hilmi Çakar, dün öğle saatlerinde evden dışarıya çıktı. Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için konu yetkililere haber verildi.
Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Sakarya Arama Kurtarma Ekipleri (SAKE) ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı birçok ekip sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama çalışmaları sonuç verdi. Arama çalışmaları neticesinde yaşlı adam ormanlık alanda yaralı bir şekilde bulundu. Yaralı şekilde bulunan Çakar’ın su isteği ise SAKE ekiplerince olay yerinde karşılandı. Bulunduğu yeden kurtarılan Hilmi Çakar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement