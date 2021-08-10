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Kayıp kızların babası Memiş'ten 'Kore' iddialarına yalanlama
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kayıp kızların babası Memiş'ten 'Kore' iddialarına yalanlama

Kayıp kızların babası Memiş'ten 'Kore' iddialarına yalanlama

Baba Memiş'in açıklamaları

Kız Çocuğu Bulduk 

-fotoğraflar

( İSTANBUL ) Kayıp kızların babası Memiş'ten "Kore" iddialarına yalanlama İSTANBUL

- Hadımköy'de kaybolduktan bir gün sonra bulunan kızlardan Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Kore" iddialarını yalanladı. Hadımköy’de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğu bir gün sonra bulundu. Kore dizileri izleyen ve müziklerini dinleyen kızların Kore'ye gitmeye çalıştıkları iddia edildi. Kızlardan Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Kore" iddialarını yalanladı. Memiş, "Herkesten Allah razı olsun. Hadımköy halkından, Emniyet Müdürlüğümüzden, hepsi çok ilgilendiler. En sonunda bulduk. Evden piknik yapmaya diye çıkıyorlar. 'Evden uzakta piknik yapalım' diye dolmuşa biniyorlar. 'Nereye gidelim' diye konuştuktan sonra Avcılara gitmeye karar veriyorlar. Orada da karanlık olunca kalmışlar orada. Korkmuşlar dönememişler. Kore müziklerini seviyormuş. Sordum ben kızıma ama 'Gidemeyiz oraya, nasıl gideceğiz oraya' diyor. Uzak bir yer olduğunu biliyorlar. Öyle bir şey yokmuş" ifadelerini kullandı.
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