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Kayıp kız çocukları yangın gözetleme kulesinde bulundu
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kayıp kız çocukları yangın gözetleme kulesinde bulundu

Kayıp kız çocukları yangın gözetleme kulesinde bulundu

ARŞİV-

( BARTIN ) BARTIN

Termal Kamera Ormanlı Kız Çocuğu Kız Kardeş Kız Çocuklar 


- Ormanda kaybolan 2 kız çocuğu yangın gözetleme kulesinde bulundu. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bartın’ın Kaman köyünde babaanneleri ile ormanlık alandaki fındık bahçesine giden 2 kız çocuğu bir süre sonra eve dönmek üzere bahçeden ayrıldı. Babaanne akşam eve döndüğünde çocukların evde olmadığını görünce durum Jandarmaya bildirildi.
9 yaşındaki Pelin Kaya ve 6 yaşındaki Şeyda Kaya isimli 2 kız kardeşin bulunması için Jandarma, AFAD, Orman İşletme, Amasra İtfaiye ekipleri, İHH, Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği ekipleriyle köylülerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına Jandarma iz köpeği de dahil edilirken termal kameralı drone ile havadan da arama çalışmalarına destek verildi.
Yapılan arama çalışmaları sonucunda köye dönerken ormanda yönlerini kaybeden kız kardeşler köye yaklaşık 5 kilometrelik uzaklıkta bulunan yangın gözetleme kulesinde uyur vaziyette bulundular. Havanın kararmasının ardından sığındıkları yangın gözetleme kulesinde uyuya kalan kız kardeşlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı hastanede kontrol altına alındıkları öğrenildi.
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