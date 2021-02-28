Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kayıp İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı için aramalar devam ediyor

Kayıp İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı için aramalar devam ediyor

Mayın avlama gemisinden detay

Uzman Erbaş Askeri Tören Helikopter Balık Tutma Balık Tutmak 

-Helikopterden detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında alabora olan teknedeki İlçe Jandarma Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu arama çalışmaları hem havadan, hem karadan, hem de denizden devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ekipler, canla başla arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Aralarında Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut’un da bulunduğu, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait fiber tekne ile geçtiğimiz Cuma günü balık tutmak için denize açıldı. Teknenin alabora olmasıyla yaşanan faciada Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. İki uzman erbaş ise yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başardı. Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise suda kayboldu. Kara, deniz ve havadan gece gündüz devam eden arama çalışmaları kapsamında kayıp İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine bu gece 02.30 sıralarında ulaşıldı. Kayıp Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kidemli Başçavuş Fatih Tonkuyu ise aranmaya aralıksız devam ediliyor. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar, helikopter ve Deniz Kuvvetlerine bağlı bir mayın avlama gemisi ile fırkateyn devam ediyor. Bölgede şiddetli poyraz fırtınası çalışmaları olumsuz etkiliyor. Kazada hayatını kaybeden Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Musa Bulut’un cenazesi bugün saat 11.00’da Çanakkale İl Jandarma Komutanlığında askeri tören düzenlenecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?
'Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz''Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz'
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı