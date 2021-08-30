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Kayıp gencin öldürüldüğü cinayette sır perdesi aralandı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kayıp gencin öldürüldüğü cinayette sır perdesi aralandı

Kayıp gencin öldürüldüğü cinayette sır perdesi aralandı

- Adliye ve hastane detayları

Genç Kız Kız Meselesi Kız Arkadaş Jandarma Katil Zanlısı 

--Fotoğraf

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Devrek ilçesinde geçen 28 Ağustos günü ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen 19 yaşındaki Enes Merdivan'ın yakın arkadaşı İ.S.Ç: tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın faili İ.S.Ç. jandarma tarafından her yerde aranırken kız arkadaşı olduğu iddia edilen N.K. olayı jandarmaya itiraf ederek cesedi ekiplere gösterdi. Edinilen bilgiye göre Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan 19 yaşındaki Enes Merdivan'ın ailesi geçen 28 Ağustos günü jandarmaya giderek oğullarından 27 Ağustos gününden bu yana haber alamadıkları ihbarında bulundu. Kayıp gencin bulunmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen arama faaliyeti sonucunda Enes Merdivan'ın, yakın arkadaşı olan İ.S.Ç: tarafından aralarında kız meselesi olduğu değerlendirilen husumet nedeniyle ateşli silahla vurularak öldürüldüğü ve ormanlık alana bırakıldığı bilgisine ulaşıldı. İddialara göre av tüfeği ile Enes Merdivan'ı öldüren katil zanlısı, gencin motorunu da ormanlık alanda çalılıkların arasına gizledi. Zanlının daha sonra kız arkadaşı N.K. ile buluştuğu ve cinayeti kendisine anlattığı ve ikilinin birlikte yeniden olay mahalline geldikleri öne sürüldü. Gencin her yerde aranması üzerine N.K. jandarmaya giderek yaşananları itiraf etti. Bunun üzerine genç kız, cesedi ormanlık alanda jandarma ekiplerine gösterdi. İ.S.Ç. ise olaydan sonra kayıplara karıştı. Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan açıklamada kayıp gencin ormanlık alanda ateşli silahla vurulmak suretiyle ölü olarak bulunduğu; olayın firarisi İ.S.Ç.'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması çok yönlü sürüyor. (SÖ-
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