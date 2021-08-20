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Kayıp genç ölü bulundu
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Kayıp genç ölü bulundu

Kayıp genç ölü bulundu

Olay yeri yakında ambulans

Polis Bild Ormanlı Sağlık Ekipleri Cinayet 

-Olay yeri ekipleri olay yerine giderken
-Olay yeri ormanlık alandan görünüm
-foto

( SAMSUN )- Ailesi tarafından kayıp olarak aranan şahsın cansız bedeni bulundu SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde ailesi tarafından kayıp olarak aranan 23 yaşındaki genç ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, bu sabah oğulları Emre Özçelik’ten haber alamayan ailesi İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak kayıp müracaatında bulundu. Ailesi Bahçeler Mahallesi Fatih Sultan Sokak’ta evlerinin yakındaki ormanlık alanda Emre Özçelik’in cansız bedeniyle karşılaştı. Aile, 112’yi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Emre Özçelik’in hayatını kaybettiği olay yerinde av tüfeği bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönünde kapsamlı soruşturma başlattı. (ŞU-SLH-
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