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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Kayıp genç kadını kocasının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp genç kadını kocasının öldürdüğü ortaya çıktı

Şüphelinin adliyeye çıkartılması

Jandarma İtiraf Harekete Geç Genç Kadın Cinayet 

-Adliyeden görüntü
-kadın fotoğrafı

( ANTALYA )- Genç kadının kayıp başvurusu yapan eşi tarafından öldürülüp, kepçe yardımıyla gömüldüğü belirlendi ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde, 3 gün önce kaybolan Aslı Öztürk'ün (36), korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kadının kayıp başvurusu yapan eşi tarafından öldürülüp, kepçe yardımıyla gömüldüğü belirlendi.Alanya'nın Konaklı Mahallesi’nde oturan Aslı Öztürk’ten haber alamadığı gerekçesiyle eşi Mesut Öztürk (29), geçen perşembe günü saat 04.30 sıralarında jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte eşi Mesut Öztürk’ten şüphe duyarak soruşturmayı derinleştirdi. Ekiplerin Konaklı Mahallesi’ndeki yaptığı güvenlik kameraları incelemelerinde Mesut Öztürk’ün eşini halıya sarılı vaziyette araca taşıdığı tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma Mesut Öztürk’ü yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen Öztürk ifadesinde suçunu itiraf ederek, “Eşimin küfür ve hareket etmesinden dolayı kavga ettik. Daha sonra eşimi boğarak öldürdüm. Eşimin yürüyüşe gitmiş süsü vermek için kıyafetlerini alarak çöplere attım. Şüphe çekmeyim diye yalandan eşimi aradım. Gece vakti evden eşimi halı sararak evden çıkarıp araziye kepçe yardımıyla gömdüm” dedi.
Katil koca karakoldaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.Öte yandan, zanlının itirafının ardından, ekiplerin nezaretinde sabaha karşı ceset de gömüldüğü yerden çıkarılıp, morga gönderildi.
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