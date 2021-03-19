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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kayıp dövizcinin ölüm nedeni otopside belli olacak

Kayıp dövizcinin ölüm nedeni otopside belli olacak

Cansız bedenin getirilmesi

Eğitimli Köpek Kayalı Köpek Ormanlı Dere Yatağı 

-Cenaze aracının gidişi
-Arşiv görüntüler
-Fotoğraf

( AYDIN ) - AYDIN

- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçen Salı günü aniden ortadan kaybolan Berk Ergier’den bugün acı haber geldi. Ergier’in cesedi Kirazlı Köyü yakınlarında ormanlık alandaki dere yatağında bulundu. Kaybolduğu gün kayalıklardaki görüntüleri ortaya çıkan Ergier’in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ortadan kaybolduğu gün Kirazlı Köyündeki bir restoran işletmecisi tarafından uçurumun kenarında fark edilerek görüntüsü çekilen Berk Ergier’in cansız bedenine, iki gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları sonunda görüntüsünün çekildiği uçurumun yakınlarındaki bir vadinin içinde yer alan dere yatağında ulaşıldı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekiplerin yanı sıra AFAD ve AKUT ekiplerinin de katıldığı arama ve kurtarma çalışmalarına hassas burun olarak isimlendirilen eğitimli köpekler de katıldı.
Ergier’in cesedinin bulunduğu bölge koruma altına alınırken, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı bölgede inceleme yaptı. Daha sonra Ergier’in cenazesi adli incelenmek üzere tıp birimine gönderildi. Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı. (İÜD-OD-Y)
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