Kayıp doktoru aramak için yola çıkan ekipler otoyolda mahsur kaldı

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’de 4 gündür kendisinden haber alınamayan Dr. Uğur Tolun’u aramak için sabah saatlerinde yola çıkan kurtarma ekipleri, dorseli tırın yolu kapatmasıyla otoyolda mahsur kaldı. TEM Otoyolu İzmit geçişinde seyir halinde olan bir tır, kar sebebiyle kayganlaşan yolda makaslayarak yolu kapattı. Sürücüler zor anlar yaşarken, kaza ise polis ekiplerine bildirildi.

Trafik akışının sağlanamadığı yolda, 13 Ocak Çarşamba gününden bu yana kayıp olan Dr. Uğur Tolun’u aramak için Kartepe’ye gidecek olan ekipte mahsur kaldı. Dorseli tırı kaldırmak için çalışmalar sürerken, kurtarma ekibi ise uzun süre yolun açılmasını bekledi. Otoyolda ise uzun araç kuyruğu oluştu.



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