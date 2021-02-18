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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayıp çocuk polisler tarafından ailesine teslim edildi

Kayıp çocuk polisler tarafından ailesine teslim edildi

çocuğun polislerle çıkarılması

Polis Bild Harekete Geç 

-fotoğraf

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesinde dün akşam vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polisler Bursa’dan İznik’e gelen ve kaybolduğu öğrenilen 11 yaşındaki Mustafa’yı bulmayı başardı. Dün akşam tek başına bir çocuğu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Soğuktan üşüyen Mustafa Doğru’yu bulan ekipler ilk olarak küçük çocuğa yemek yedirdi. polis Mustafa’ya da bir miktar harçlık verdi. Daha sonra anneye ulaşan ekipler Mustafa’yı ekip arabasıyla Bursa’ya götürerek annesine teslim etti.
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