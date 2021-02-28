Kayıp çobanı saatler sonra yaralı halde buldular

-sağlık ekiplerinin müdahalesi



( BURDUR ) BURDUR



- Burdur Merkeze bağlı Yaylabeli Köyü’nde bir süre haber alınamayan çoban Cafer Karaoğlan’ı aramaya çıkan arkadaşları, dağlık bir alanda yaralı halde buldular. Burdur’da merkeze bağlı Yaylabeli Köyü’nde çobanlık yapan Cafer Karaoğlan, akşam saatlerinde evine dönmeyince ailesi ve arkadaşları merak etti. Öğlen saatlerinden beri haber alınamayan Cafer Karaoğlan’ı aramak için toplanan yakınları, taş ocağında çalışan işçileri taşıyan servisi durdurup yardım istedi. İşçiler ile birlikte kayıp çobanı arayan yakınları, Cafer Karaoğlan’ı Kaldırım mevkiinde dağlık bir alanda yaralı halde buldu. Yakınları hemen 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verdi. Uzun süredir yaralı olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Cafer Karaoğlan’a olay yerinde ilk müdahalesini yapan ekipler, yaralıyı Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.



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