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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayıp alzheimer hastasının kızı ile buluşması duygulandırdı

Kayıp alzheimer hastasının kızı ile buluşması duygulandırdı

BABANIN KIZI İLE BULUŞMASI

Emekli Polis Arazi Aracı Alzheimer Hastası Gözyaşı Yaşlı Adam 

-KIZININ GÖZYAŞLARI DÖKMESİ
-KONUŞMASI
-BABASININ SEDYEYE KONMASI

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da kaybolan alzheimer hastası yaşlı adamın kızı ile buluşması duygu dolu anlara sahne oldu. Babasını bitkin halde gören kızı, "Ay babam ne hale gelmiş. Beni tanıdın mı? İyi misin?" diye gözyaşı döktü. Bursa'nın Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesinde ikamet eden 88 yaşındaki alzheimer hastası emekli polis Bekir Girgin, evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Babasının kaybolduğu ihbarından sonra Polis, jandarma ve MAG-DER Kurtarma destekli arama kurtarma ekipleri tarafından aranan Girgin, dağ yolunda bitkin halde bulundu. Yol kenarına arazi aracıyla indirilen Girgin, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilirken, kızı Nilgün Yüksekbaş geldi. Babasının bitkin ve üzeri tozlu halini gören kızı, göz yaşlarına hakim olamadı. Babam benim ne hale gelmiş diyerek ağlamaya başlayan kızı, "Beni tanıdın mı? İyi misin? Düştün mü? Bir yerin acıyor mu? Hastaneye götürelim" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Bol bol babasını öpen kızı, ekiplere teşekkür etti. Girgin, hastanede yapılan sağlık kontrolünden sonra ailesine teslim edildi.
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