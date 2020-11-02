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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Kayıp alzheimer hastası gece yarısı derede bulundu

- Kayıp alzheimer hastası gece yarısı derede bulundu

VATANDAŞTAN GELEN GÖRÜNTÜLER

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Yaşlı Kadın Gesi Alzheimer Hastası Alzheimer Dere Yatağı 


- Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde sabah kaybolan alzeimer hastası yaşlı kadın, gece yarısı derede bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kızılcaterzi Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki alzeimer hastası Şahsene Perçin’den haber alınamadı. Jandarma ekiplerinin de desteğiyle Kızılcaterzi Mahallesi Muhtarı Yılmaz Sevgi ve Kocaali Muhtarı Mecit Demir öncülüğünde arama çalışma çalışması başlatıldı. Sabahtan beri haber alınamayan yaşlı kadın, gece yarısı Kızılcaterzi ile Kocaali arasında bulunan bir derede bulundu. Yaşlı kadının, dengesini kaybederek, dere yatağına yuvarlandığı öne sürüldü. Olay yerine gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahsene Perçin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (HT-
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