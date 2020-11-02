- Kayıp alzheimer hastası gece yarısı derede bulundu



- Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde sabah kaybolan alzeimer hastası yaşlı kadın, gece yarısı derede bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kızılcaterzi Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki alzeimer hastası Şahsene Perçin’den haber alınamadı. Jandarma ekiplerinin de desteğiyle Kızılcaterzi Mahallesi Muhtarı Yılmaz Sevgi ve Kocaali Muhtarı Mecit Demir öncülüğünde arama çalışma çalışması başlatıldı. Sabahtan beri haber alınamayan yaşlı kadın, gece yarısı Kızılcaterzi ile Kocaali arasında bulunan bir derede bulundu. Yaşlı kadının, dengesini kaybederek, dere yatağına yuvarlandığı öne sürüldü. Olay yerine gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahsene Perçin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (HT-



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