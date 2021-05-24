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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kayıp adamın cesedi dinozor heykelinin içinden çıktı

- Kayıp adamın cesedi dinozor heykelinin içinden çıktı

- İlk yardım ekiplerinin heykelden ölen şahsın cansız bedenini çıkardığı anlar

( MADRİD ) MADRİD

Sosyal Medya İspanya Sinema Salonu Cep Telefonu Müfettiş 


- İspanya’da 39 yaşındaki kayıp adamın cansız bedeni dinozor heykelinin içinden çıktı. İspanya'nın Barselona kentinde 22 Mayıs'ta kapalı sinema salonunda yer alan dinozor heykelinin içinden bir ceset çıkması ülkede gündem oldu. Barselona'nın banliyölerinden Santa Coloma de Gramenet'te sinema salonunun reklamı için yerleştirilen kartonpiyerden yapılma dekoratif dinozor heykelinin içinden 39 yaşında kayıp bir kişinin cansız bedeni çıktı. Bölgesel polis gücü Mossos d'Esquadra yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ilk rapora göre olayın kaza sonucu ölüm olduğu ve herhangi bir şiddet belirtisi olmadığı kaydedildi. Yetkililer, "Tahminlerimize göre bu kişi cep telefonunu heykelin içine düşürmüş. Sonrasında heykelin başından içeri girerek cep telefonunu almaya çalışmış. Bacağından çıkmaya çalışmış ama başaramamış" ifadelerini kullandı. Ayrıca cesedin heykelin içinde birkaç gündür sıkışmış olabileceğini belirten yetkililer, müfettişlerin şu anda şahsın ölüm nedenini belirlemek için otopsi sonuçlarını beklediğini kaydetti.
Yerel basında yer alan haberlerde ise, cesedin 22 Mayıs'ta heykelden gelen kötü kokular sayesinde bulunduğu ifade edildi. Olaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ilk yardım ekiplerinin hayatını kaybeden şahsın cansız bedenine zarar vermeden heykelden çıkarmaya çalışmaları dikkat çekti.
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