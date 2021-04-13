Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kayıp 112 personeli arkadaşının evinde ölü bulundu

Kayıp 112 personeli arkadaşının evinde ölü bulundu

Adli tıp çıkış

Baros Cenaze Basın Mensupları 

-Röportaj
-Fotoğraf

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Silivri’de 4 gün önce aniden ortadan kaybolan ve bir arkadaşının evinde ölü olarak bulunan 112 ambulans personeli Adem Polat’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Silivri’de 4 gün önce mesai sonrasında aninden ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 112 Ambulans personeli Adem Polat günlerdir aranıyordu. Dün akşam saatlerinde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kendilerine gelen bir ihbarı değerlendirerek Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde bulunan bir eve gitti. Ekipler burada yaptığı inceleme de Adem Polat’ın cansız bedeni ile karşılaştı. İlk incelemesi olay yerinde yapılan Polat’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından Polat’ın cenazesi defnedilmek üzere Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Eşi Gülşen Polat ve yakınlarına teslim edildi. Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Polat’ın yakını Cemil Susuz “Uyuşturucudan ölmüş diyorlar, nasıl öldüğünü biz de bilmiyoruz şoktayız. Arkadaş için can atan biridir ama öyle kötü ortamlarda olduğuna inanmıyorum çünkü inançlı bir insandı" dedi.
(VK-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement